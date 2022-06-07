МО РФ: боевики Украины при обстрелах приграничных районов России используют гаубицы НАТО

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7 июня 2022, 22:27

Гаубица М777/ с сайта Пентагона

Вооружённые формирования Украины при обстреле российской территории со стороны элеватора в Харьковской области применяют гаубицы НАТО. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», − цитирует ТАСС слова военного, сказанные на брифинге.

Похожее заявление сделал ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что боевики ВСУ используют вооружение, поставляемое западными странами Киеву, против мирного населения Донбасса.