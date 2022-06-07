Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Политика 13+

МО РФ: боевики Украины при обстрелах приграничных районов России используют гаубицы НАТО

, 22:27

МО РФ: боевики Украины при обстрелах приграничных районов России используют гаубицы НАТО
Гаубица М777/ с сайта Пентагона

Вооружённые формирования Украины при обстреле российской территории со стороны элеватора в Харьковской области применяют гаубицы НАТО. Такое заявление сделал начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

 «В Харьковской области на территории Золочевского элеватора подразделения ВСУ разместили артиллерийские орудия западного образца (предположительно, американские гаубицы М777), из которых обстреливают приграничные районы Российской Федерации», − цитирует ТАСС слова военного, сказанные на брифинге.

Похожее заявление сделал ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Он заявил, что боевики ВСУ используют вооружение, поставляемое западными странами Киеву, против мирного населения Донбасса.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram