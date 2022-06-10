Политолог Брутер считает, что коалиция стран для санкций против России уже есть: «Это ЕС, который форматируется под запросы США»

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10 июня 2022, 11:48

Michael Kappeler/globallook.com

Российский политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер высказался о предложении министра финансов США Джанет Йеллен создать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции в связи с проводимой Россией специальной военной операцией на Украине.

По мнению политолога, такая коалиция уже существует. В беседе с RT Брутер заявил: «Это Евросоюз, который форматируется под американские запросы». Эксперт считает, что можно «создать ещё одну коалицию из Японии, Южной Кореи и Австралии», но «вопрос в том, что они и так к этой коалиции стран присоединились».

Владимир Буртер выразил мнение, что те, кто хотел присоединиться к санкциям против России, те уже присоединились.