Байден заявил, что Западное полушарие демократичнее «всех остальных полушарий»

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10 июня 2022, 07:58 Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: Oliver Contreras - Pool via CNP/globallookpress.com

Президент США Джозеф Байден заявил, что Западное полушарие опережает по числу демократий "все остальные полушария". С такой информацией американский лидер выступил на саммите Америк, собравшем представителей стран Северной, Центральной и Южной Америк, а также бассейна Карибского моря.

Судя по этому заявлению Байдена, полушарий несколько. Президент США заявил: "Я не нахожу причин, почему Западное полушарие в следующие десять лет не разовьется в самое демократичное полушарие в мире". По его словам, у Штатов для этого есть все. "Есть люди, есть ресурсы, есть больше демократий в этом полушарии, чем в любом другом полушарии", - заявил Байден.

В речах 79-летнего Байдена ошибки разного характера встречаются довольно часто.

Так в мае читатели американского издания The New York Post выразили недовольство из-за речи Байдена, когда он назвал себя главнокомандующим.