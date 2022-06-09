Путин: россиян должно быть больше, и они должны быть здоровыми

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9 июня 2022, 18:12 Источник: РИА Новости

В. Путин, фото с сайта Кремля

Президент России Владимир Путин в четверг назвал демографию первоочередной задачей для Российской Федерации.

Выступая перед молодежью - учеными, предпринимателями, разработчиками стартапов в сфере технологий и инноваций, сельского хозяйства, креативного сектора экономики, глава российского государства заявил, что россиян должно быть больше, и они должны быть здоровыми.

В ходе общения с молодыми людьми на ВДНХ в преддверии ПМЭФ, Путин сказал: "Что касается того, к чему мы должны двигаться в области науки, технологии… Есть вещи, которые вроде бы как сложные, их можно там до утра рассказывать до следующего, но задачи... Если посмотреть на задачи, то какие задачи?" "Демография. Это первая задача", - подчеркнул российский лидер.