Минобороны РФ заявило, что ВС Украины удерживают несколько сотен жителей Северодонецка на территории завода «Азот»

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9 июня 2022, 22:10 Источник: Интерфакс

Михаил Мизинцев, MOD Russia/Twitter.com

Украинские военные насильно удерживают несколько сотен мирных людей на территории завода "Азот" в Северодонецке. Это в четверг сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ, генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По информации Мизинцева, у Минобороны имеется "достоверная информация" о том, что украинские военные удерживают несколько сотен жителей Северодонецка на территории завода "Азот", и аналогичная ситуация наблюдается на краматорском заводе "Кондиционер" и дружковском заводе газовой аппаратуры.

Михаил Мизинцев также обвинил Вооруженные силы Украины в подготовке взрыва емкости с азотной кислотой и аммиаком, который планируется осуществить при отступлении из Краматорска.

Ранее утром в четверг помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов заявил, что поступила информация о минировании украинскими войсками территории завода "Азот" в Северодонецке.