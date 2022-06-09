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Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что украинские военные заминировали завод «Азот» с мирными жителями в Северодонецке

, 08:37 Источник: РИА "Новости"

Помощник Кадырова Алаудинов заявил, что украинские военные заминировали завод «Азот» с мирными жителями в Северодонецке
украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Помощник главы Республики Чечня по силовому блоку Апты Алаудинов утром в четверг заявил, что поступила информация о минировании украинскими войсками территории завода "Азот" в Северодонецке.

Апты Алаудинов заявил, что располагает информацией о нахождении около трехсот мирных граждан на территории предприятия. Украинские войска, согласно последним данным, загнали людей в подвал и заминировали все вокруг. Граждане не могут покинуть завод, поскольку их используют как живой щит.

Помощник Рамзана Кадырова уточнил, что работу по освобождению территории "Азота" следует делать аккуратно, чтобы не навредить мирным жителям.

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