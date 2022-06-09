Качиньский: Германия вооружается и может выступить как против России, так и против Польши

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9 июня 2022, 21:34

Ярослав Качиньский, фото: Andrzej Lange /Globallookpress.com

Польский политик Ярослав Качиньский заявил, что Германия вооружается и может выступить как против России, так и против Польши. Главу польской партии "Право и справедливость" цитирует газета Rzeczpospolita.

Качиньский подчеркнул, что Варшава не хочет войны, а намерена только сдержать Москву, даже если она станет еще сильнее. По информации политика, когда власти Польши заявили о планах вооружаться, Германия сказала, что они тоже. "То есть, механизм запущен. Хочет Германия вооружаться против России ли, либо против нас – не знаю", – заявил политик.

По словам Качиньского, Польша увеличит армию, вооружится так, что ее трудно будет атаковать, - передает Радио Sputnik. Он также отметил, что у Польши есть возможность рассчитывать на помощь НАТО. Качиньский уверен, что украинский конфликт закончится победой Киева, так как иначе дальше придется сражаться странам Балтии.

Политолог Евгений Сатановский посмеялся над Польшей, которая не смогла поставить Украине немецкие танки Leopard из-за российского титана.