Сатановский посмеялся над Польшей, которая не смогла поставить Украине немецкие танки Leopard из-за российского титана

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9 июня 2022, 16:59

танк Leopard 2 A4, фото: Jerzy Dabrowski/globallookpress.com

Польша не смогла заменить поставленные Украине танки Т-72 на немецкие современные Leopard 2 из-за отсутствия поставок российского титана в Германию. Эту информацию прокомментировал политолог Евгений Сатановский в эфире «Соловьев LIVE».

Как известно из СМИ, власти Польши передали Киеву в качестве военной помощи танки Т-72 и попытались договориться с ФРГ о получении современных боевых машин взамен вывезенных советских.

Но у немецких производителей возникли проблемы. Для танков нужен российский титан, но Запад ограничил после начала спецоперации на Украине. Сатановский посмеялся: «Оказывается, танки не надувают, как могло показаться».

Он отметил, что между Польшей и Германией произошел большой скандал, отдавшая свои танки Киеву Варшава фактически лишила себя ударного потенциала и широких военных возможностей.

По информации политолога, Германия имеет несколько сотен танков, но большая их часть нуждается в ремонте и модернизации, - сообщает ФБА «Экономика сегодня».

«Поляки понимают, что им надо занимать Западную Украину, по Калининграду бить, а без танков как?» – отметил Сатановский.