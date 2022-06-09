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Мурашко заявил, что более 500 миллионов человек в мире получили вакцину «Спутник V»

, 11:45 Источник: Узбекистан-24

Мурашко заявил, что более 500 миллионов человек в мире получили вакцину «Спутник V»
вакцина "Спутник V", Pool/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

Руководитель Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко в четверг заявил, что в мире более 500 миллионов человек получили вакцину против коронавируса нового типа "Спутник V".

Михаил Мурашко в интервью телеканалу "Узбекистан-24" 9 июня, комментируя количество людей, получивших "Спутник V", уточнил, что речь идет о колоссальных успехах.

Напомним, 8 апреля текущего года стало известно, что назальная вакцина от коронавирусной инфекции официально вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества.

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