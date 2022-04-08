Глава НИЦ Гамалеи Гинцбург сообщил, что назальная вакцина от COVID-19 вышла в гражданский оборот

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8 апреля 2022, 09:46 Источник: РИА Новости

Александр Гинцбург, фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/globallookpress.com

Назальная вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 официально вышла в гражданский оборот, поскольку это тот же препарат, что и "Спутник V", но только вводится иначе.

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что назальная вакцина вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества. Планируется использовать ту вакцину, которая уже развезена по регионам.

Препарат формирует мукозальный иммунитет в отношении коронавирусной инфекции на поверхности слизистой дыхательного тракта, а также гуморальный и клеточный иммунитет в крови.

Минздрав РФ 1 апреля сообщил о регистрации первой в мире назальной вакцины от коронавируса.

Назальная вакцина, как и "Спутник V", состоит из двух компонентов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом в три недели.

В инструкции к вакцине перечислены противопоказания, это тяжелые аллергические реакции, гиперчувствительность к компонентам препарата и острые заболевания.

Назальная вакцина от коронавируса будет доступна после появления одноразовых насадок для введения препарата. Как сказал Александр Гинцбург, вопрос их производства и поставок прорабатывается.