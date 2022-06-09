Штаб территориальной обороны ДНР сообщил об идущих боях за город Славянск

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9 июня 2022, 11:22

Боевые действия в Донбассе, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики сообщил об идущих боях за город Славянск, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Идут бои за Славянск, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Там же заявили, что по состоянию на 9 июня в республике освобожден 231 населенный пункт», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

Ранее на страницах британского издания Independent появился материал, в котором указывается со ссылкой на отчет разведки, что украинские войска уступают армии Российской Федерации в 20 раз по артиллерии и в 40 раз по боеприпасам. Также, согласно приведенным данным, у киевской стороны почти полностью закончились запасы снарядов для систем «Смерч» и «Ураган».