ФАН: военкоры представили ролик с допросом попавшего в плен ВС РФ украинского мародера

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8 июня 2022, 21:25

ВСУ, Alexander Rekun/ Global Look Press

В плен к российским военным сдался украинский мародёр. Сюжет с допросом фигуранта опубликовало ФАН со ссылкой на телеграмм-канал «Военкоры Русской весны».

Сам экстремист признался при допросе, что мародёрствовал в оставленных мирными гражданами домах. Он также настаивает, что участия в боевых действиях не принимал. Причём попал он в плен в момент очередной кражи.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ пытаются не допустить котла в районах городов Артемовск, Лисичанск и Северодонецк и оказывают очень серьезное сопротивление. Об этом сообщил спикер Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.