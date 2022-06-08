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Аргументы Недели В мире 13+

ООН: переговоры по продовольственному кризису идут успешно

, 20:58

ООН: переговоры по продовольственному кризису идут успешно
Глава Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен/ из открытых источников

Руководитель Конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен считает успешными ведущиеся переговоры между сторонами, которые могут обеспечить экспорт продуктов питания из России и Украины. По мнению чиновницы, проходит общение конструктивно.

«Я могу сказать только одно: дискуссии были конструктивными. Ничего больше я на данный момент прокомментировать не могу, надеюсь, вы понимаете», — цитирует её ТАСС.

Напомним, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар днем во вторник, 7 июня, заявил, что в настоящий момент Анкара выполняет координационную роль по вопросу вывоза зерна из украинских портов.

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