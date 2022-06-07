Министр национальной обороны Турции Акар: Анкара выполняет координационную роль по вопросу вывоза зерна с Украины

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар днем во вторник, 7 июня, заявил, что в настоящий момент Анкара выполняет координационную роль по вопросу вывоза зерна из украинских портов.
Хулуси Акар подчеркнул, что РФ, Украина, Турция и Организация Объединенных Наций сейчас продолжают обсуждение деталей доставки зерна из украинских портов на мировые рынки. Министр уточнил, что в данном процессе достигнут большой прогресс.
Известно, что определяется, кто будет заниматься разминированием портов, вывозить зерно, создавать коридор для транспортировки грузов и сопровождать суда.