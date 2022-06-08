Вилле Хаапасало закрыл свой советский ресторан в Хельсинки

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8 июня 2022, 18:03

Фото: GlobalLook

Актер Вилле Хаапасало был мажоритарным акционером ресторана советской кухни в Финляндии. Заведение открылось в прошлом году. Однако теперь его работу пришлось временно приостановить.

«Причина закрытия ресторана — международная политическая обстановка. Тематика ресторана в нынешние времена популярностью не пользуется», — сообщил Хаапасало.

Фишкой заведения, разумеется, была ностальгия по Советскому Союзу. Соответствующий интерьер и меню – раньше, несмотря ни на что, ресторан пользовался популярностью. Финны с удовольствием уплетали пельмени, соленые огурчики и оливье.

«Сейчас я разрабатываю новую концепцию. Наверное, ресторан откроется в начале осени. Мы вернемся, и ресторан будет еще лучше», – заявил актер.

Теперь Вилле остается только печь хачапури.