Кто работает в СБУ: свингеры, геи, наркоманы, игроманы

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8 июня 2022, 17:07

Российская хакерская группировка RaHDIt 24 февраля этого года открыла информационный фронт борьбы с киевским режимом. С самого начала специальной военной операции на Украине они провели целый ряд успешных кибератак.



Например, в марте наши хакеры произвели киберналёт на сотни сайтов украинских госорганов, в результате чего киевские чиновники на сутки остались без закрытой служебной связи. Им удалось не только блокировать почтовые серверы, но и выудить из компьютерных сетей закрытые персональные данные о сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ). В том числе приведены имена и фамилии, воинские звания, домашние адреса, номера телефонов и компрометирующие увлечения. Раскрытые сведения были 1 июня опубликованы на сайте хакеров «НемеZида».



Наши бойцы информационного фронта слили в открытый доступ интимные подробности личной жизни 700 украинских гестаповцев. В частности, кто из сотрудников СБУ состоит в свингерских клубах, кто активно мониторит порносайты в поисках сексуальных партнёров-мужчин, кто увлекается азартными играми. Выяснилось, что на службу в киевскую охранку не чураются принимать людей, ранее осуждённых за употребление и хранение наркотиков.



В опубликованной базе указаны данные, которые принадлежат самым высокопоставленным функционерам СБУ. Например, есть карточка на первого замглавы спецслужбы, руководителя антитеррористического центра Руслана Баранецкого. В числе прочих данных сообщается, что силовик незаконно и без задокументированных подтверждений приватизировал часть реликтового леса для вырубки деревьев.



А вот в досье на старшего консультанта-аналитика департамента компьютерной и информационной безопасности подполковника Владислава Хромочкина сказано: «Представитель ЛГБТ, имеет многочисленные объявления о гей-знакомствах и участии в БДСМ и свингер-вечеринках». О другом сотруднике СБУ Владимире Коровине сообщается: «Судим. Незаконное потребление наркотических веществ».



RaHDIt не намерена останавливаться, группа будет публиковать новые данные об украинской спецслужбе.



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