Кто работает в СБУ: свингеры, геи, наркоманы, игроманы

Российская хакерская группировка RaHDIt 24 февраля этого года открыла информационный фронт борьбы с киевским режимом. С самого начала специальной военной операции на Украине они провели целый ряд успешных кибератак.
Например, в марте наши хакеры произвели киберналёт на сотни сайтов украинских госорганов, в результате чего киевские чиновники на сутки остались без закрытой служебной связи. Им удалось не только блокировать почтовые серверы, но и выудить из компьютерных сетей закрытые персональные данные о сотрудниках Службы безопасности Украины (СБУ). В том числе приведены имена и фамилии, воинские звания, домашние адреса, номера телефонов и компрометирующие увлечения. Раскрытые сведения были 1 июня опубликованы на сайте хакеров «НемеZида».
Наши бойцы информационного фронта слили в открытый доступ интимные подробности личной жизни 700 украинских гестаповцев. В частности, кто из сотрудников СБУ состоит в свингерских клубах, кто активно мониторит порносайты в поисках сексуальных партнёров-мужчин, кто увлекается азартными играми. Выяснилось, что на службу в киевскую охранку не чураются принимать людей, ранее осуждённых за употребление и хранение наркотиков.
В опубликованной базе указаны данные, которые принадлежат самым высокопоставленным функционерам СБУ. Например, есть карточка на первого замглавы спецслужбы, руководителя антитеррористического центра Руслана Баранецкого. В числе прочих данных сообщается, что силовик незаконно и без задокументированных подтверждений приватизировал часть реликтового леса для вырубки деревьев.
А вот в досье на старшего консультанта-аналитика департамента компьютерной и информационной безопасности подполковника Владислава Хромочкина сказано: «Представитель ЛГБТ, имеет многочисленные объявления о гей-знакомствах и участии в БДСМ и свингер-вечеринках». О другом сотруднике СБУ Владимире Коровине сообщается: «Судим. Незаконное потребление наркотических веществ».
RaHDIt не намерена останавливаться, группа будет публиковать новые данные об украинской спецслужбе.
Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».
Аргументы Недели → Самое читаемое
Мария Захарова: Москва обеспокоена заявлениями Киева о создании лагеря для российских пленных, которые не будут подлежать обмену
Представитель внешнеполитической службы ЕС Стано: Евросоюз приветствует запрет Черногории на пролет самолета Сергея Лаврова
- #ЗАУГЛОМ Георгий Мурадов о Крыме, взятии Одессы и трупе генерала НАТО в "Азовстали"
- 17:07 Кто работает в СБУ: свингеры, геи, наркоманы, игроманы
- 15:50 Украина ради медийного эффекта впустую тратит остающиеся у нее ресурсы, изображая то ли активную оборону, то ли контратаки
- 15:05 Басурин: военные ВСУ пытаются не допустить котла Артемовск - Лисичанск - Северодонецк и оказывают очень серьезное сопротивление
- 14:06 Украинские СМИ сообщили, что экс-президент Порошенко не вернулся в страну из европейской командировки