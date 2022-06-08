Украина ради медийного эффекта впустую тратит остающиеся у нее ресурсы, изображая то ли активную оборону, то ли контратаки

Аргументы Недели → В мире 13+

8 июня 2022, 15:50

Сейчас армия России постоянно перемалывает уже весьма скромные украинские резервы техники. Впрочем, задача большого окружения всей украинской группировки в Донбассе и прилегающих районах Харьковщины и Запорожья пока не стоит. Вместо этого наши силы сосредоточились на рассечении и окружении отдельных группировок ВСУ и освобождении ключевых городов и районов. Недавно после длительных боёв освобождён Красный Лиман – ВСУ бежали из города, бросая остатки техники. Затем был очищен весь район от Лимана до реки Северский Донец. Её северный берег уже практически везде освобождён, однако в двух местах до последнего времени продолжались бои.



Обычные украинские солдаты уже не хотят воевать в Северодонецке под губительным огнём артиллерии. Поэтому Киев был вынужден направить туда сначала иностранных наёмников-«легионеров». Они начали очень бодро, но быстро потеряли несколько человек и ещё бодрее слиняли обратно.



С наёмниками Украине вообще не везёт. Запад – это не Восток, оттуда едут не фанатики, а любители красивых фоточек и видео на военном фоне для «Инстаграма», запрещённого в РФ. Либо уверенные в себе «победители папуасов», которые быстро поняли, что их опыт войны в Афганистане и Ираке ничего не стоит на настоящей войне. Они «рвут когти» ещё быстрее военных блогеров.



Поэтому в итоге украинскому руководству вместо наёмников пришлось бросить в бой в Северодонецк свой «элитный» спецназ. Его и так-то осталось немного, так теперь спецназовцев заставили воевать как обычную пехоту. Чем это закончится, показывают подобные «опыты» из первой чеченской – большими потерями ценной и трудновосполнимой живой силы.



Киев впустую тратит остающиеся у него ресурсы, пытаясь изобразить то ли активную оборону, то ли контратаки. Делается всё это исключительно ради медийного эффекта.



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