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Аргументы Недели В мире 13+

Украина ради медийного эффекта впустую тратит остающиеся у нее ресурсы, изображая то ли активную оборону, то ли контратаки

, 15:50

Украина ради медийного эффекта впустую тратит остающиеся у нее ресурсы, изображая то ли активную оборону, то ли контратаки

Сейчас армия России постоянно перемалывает уже весьма скромные украинские резервы техники. Впрочем, задача большого окружения всей украинской группировки в Донбассе и прилегающих районах Харьковщины и Запорожья пока не стоит. Вместо этого наши силы сосредоточились на рассечении и окружении отдельных группировок ВСУ и освобождении ключевых городов и районов. Недавно после длительных боёв освобождён Красный Лиман – ВСУ бежали из города, бросая остатки техники. Затем был очищен весь район от Лимана до реки Северский Донец. Её северный берег уже практически везде освобождён, однако в двух местах до последнего времени продолжались бои.

Обычные украинские солдаты уже не хотят воевать в Северодонецке под губительным огнём артиллерии. Поэтому Киев был вынужден направить туда сначала иностранных наёмников-«легионеров». Они начали очень бодро, но быстро потеряли несколько человек и ещё бодрее слиняли обратно.

С наёмниками Украине вообще не везёт. Запад – это не Восток, оттуда едут не фанатики, а любители красивых фоточек и видео на военном фоне для «Инстаграма», запрещённого в РФ. Либо уверенные в себе «победители папуасов», которые быстро поняли, что их опыт войны в Афганистане и Ираке ничего не стоит на настоящей войне. Они «рвут когти» ещё быстрее военных блогеров.

Поэтому в итоге украинскому руководству вместо наёмников пришлось бросить в бой в Северодонецк свой «элитный» спецназ. Его и так-то осталось немного, так теперь спецназовцев заставили воевать как обычную пехоту. Чем это закончится, показывают подобные «опыты» из первой чеченской – большими потерями ценной и трудновосполнимой живой силы.

Киев впустую тратит остающиеся у него ресурсы, пытаясь изобразить то ли активную оборону, то ли контратаки. Делается всё это исключительно ради медийного эффекта.

Подробнее читайте в свежем номере «Аргументов недели».

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