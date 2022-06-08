Посол ЛНР Мирошник: аэропорт Северодонецка зачищен от сил Украины, «боевиков гоняют по лесополосам»

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8 июня 2022, 11:02

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Аэропорт города Северодонецка зачищен от сил Украины, «боевиков гоняют по лесополосам». Об этом написал в своем Telegram-канале Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в России.

«Северодонецкий аэропорт зачищен. Боевиков гоняют по лесополосам», — говорится в публикации, размещенной дипломатическим представителем.

По его словам, в Северодонецке киевские подразделения контролируют только небольшую часть территории химического объединения «Азот». В настоящий момент союзные войска осуществляют поиск и зачистку украинских сил в лесопосадках вокруг аэропорта, отметил Мирошник.

Ранее в среду сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с утверждением, согласно которому министр обороны Украины Алексей Резников после завершения спецоперации Москвы собирается уехать в США с молодой супругой.