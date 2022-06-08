Илья Кива: министр обороны Украины Резников после завершения спецоперации России собирается уехать в США с молодой женой

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8 июня 2022, 10:39

Министр обороны Украины Алексей Резников, Boris Roessler / globallookpress.com

Глава украинского министерства обороны Алексей Резников после завершения российской специальной операции намерен уехать в Соединенные Штаты вместе с молодой супругой. С соответствующим утверждением выступил экс-депутат Верховной Рады Илья Кива.

Политик написал в Telegram, что после окончания операции Москвы Резников «собирается уехать со своей молодой женой жить в Америку, где он уже давно обустраивает свой быт».

«За это время Резников, как и вся команда Зеленского, сумел хорошо обогатиться на полученной Украиной помощи и продаже оружия», — добавил Кива.

Как сообщалось ранее сегодня, секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов заявил, что ее зерно не будет отправлено в другие страны, если не решится вопрос безопасности бывшей советской республики.