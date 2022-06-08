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Секретарь Совнацбеза Украины: «Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет»

, 10:20

Секретарь Совнацбеза Украины: «Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет»
Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Если не решится вопрос безопасности Украины, ее зерно в другие государства отправлено не будет. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступил Алексей Данилов, секретарь украинского Совнацбеза.

«Секретарь СНБО Украины Данилов: "Если не будет решен вопрос, что наша страна в безопасности, никакое зерно никуда никому не поедет"», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского информационного агентства.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на то, что пока нет никаких подробностей по поводу возможности вывоза зерна из украинского города Одессы.

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