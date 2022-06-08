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The Jerusalem Post: Украина хочет приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол»

, 09:22

The Jerusalem Post: Украина хочет приобрести у Израиля систему ПВО «Железный купол»
Система ПВО «Железный купол», Gili Yaari / globallookpress.com

Киевская сторона хочет купить у Израиля систему противовоздушной обороны «Железный купол». Соответствующие сведения, как передает ТАСС, оказались в распоряжении издания The Jerusalem Post.

«Украина хочет приобрести у Израиля систему ПВО "Железный купол", сообщила газета The Jerusalem Post со ссылкой на заявление украинского посла в еврейском государстве Евгения Корнийчука», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского информационного агентства.

Ранее в среду сообщалось, что дипломатический представитель Москвы в США Анатолий Антонов назвал вопиющим нарушением обязательств передачу Киеву американцами вертолетов Ми-17, которые были закуплены для Афганистана.

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