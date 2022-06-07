Помощник генсека НАТО Гран: альянс не будет давать России гарантии неразмещения ЯО в Швеции и Финляндии

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7 июня 2022, 22:13

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Североатлантический альянс не планирует гарантировать Российской Федерации, что не будет размещать ядерное оружие на территории Швеции и Финляндии в случае их присоединения к НАТО. Такое заявление сделал во вторник, 7 июня, помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Камиль Гран.

«В данном контексте я не уверен, что стоит давать какие-то гарантии России насчёт нашей военной стратегии в этом регионе», — приводит слова политика, сказанные в интервью швейцарскому телеканалу RTS РИА Новости.

Одновременно Гран поспешил заверить, что обсуждения о размещениях подобного вооружения пока не проводится.

Ранее сегодня сообщалось, что на Западе сейчас почти не осталось политиков, способных мыслить самостоятельно. Тем более тех, кто не боится открыто высказывать свою точку зрения, идущую вразрез с мейнстримом. Один из них – бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, на днях снова доказавший свою политическую смелость. В своей статье в газете il Giornal он заявил, что его «попытки привести Россию в лагерь Запада бойкотировались некоторыми европейскими лидерами. Если бы это удалось, европейский сценарий сегодня был бы совсем другим».