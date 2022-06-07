Глава Чечни Кадыров заявил о массовом наступлении на позиции экстремистов Украины в ЛНР

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7 июня 2022, 17:37

Рамзан Кадыров, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Президент Чечни Рамзан Кадыров сделал заявление о массовом наступлении подразделений чеченских бойцов вместе с другими подразделениями ВС РФ и ЛНР на позиции украинских неонацистов в республике.

«Используя новые тактические приёмы, они стали ещё намного эффективнее уничтожать вражескую технику и оборонительные позиции», − значится в его телеграмм-канале.

Отметим, ранее НМ ЛНР сообщила, что совместно с Вооружёнными силами России отбила укреплённый пункт под посёлком Боровское.

Также сегодня, 7 июня, в краткой сводке издания с фронта отметили, что ВСУ выдыхаются. Продолжаются ожесточённые бои под Харьковом, Славянском, Лисичанском и Авдеевкой. На южном участке фронта ВС ФР сосредотачивают силы, возможно в ближайшее время здесь начнётся что-то грандиозное.