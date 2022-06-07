Краткая сводка с фронта говорит о том, что ВСУ выдыхаются

Аргументы Недели → Армия 13+

7 июня 2022, 16:59 Александр Шарковский, Специальный корреспондент

Фото: Соцсети

Продолжаются ожесточённые бои под Харьковом, Славянском, Лисичанском и Авдеевкой. На южном участке фронта ВС ФР сосредотачивают силы, возможно в ближайшее время здесь начнётся что-то грандиозное. Сводка составлена на базе данных, опубликованных различными телеграм-каналами.

В районе Харькова идут кровопролитные бои в Цуповке, Великих Проходах и Терновой. Российская артиллерия и авиация разрушили корпуса ремонтного завода в Лозовой и хорошо обработали позиции ВСУ в Кутузовке, Петровке и Высоком.

На Донбасской дуге левый берег Донца от Изюма до Северодонецка полностью очищен от противника. Взят Святогорск. Продолжается наступление на Славянск. Россияне ведут бой на окраинах н/п Богородичное. По позициям противника, окопавшегося в Краснополье и Долине идёт интенсивная огневая подготовка.

Российский спецназ планомерно уничтожает разрозненные группы неприятеля в лесном массиве близ Краснополья. Солдаты ВСУ порой метаются по своим позициям в поисках укромных мест и массово гибнут под снарядами российской артиллерии. Украинская оборона, похоже, дышит на ладан. При этом надо учесть, что численность украинских войск имеет кратное преимущество.

В Северодонецке противник по-прежнему не покинул промзону. Южнее в районе Авдеевки войска РФ и ДНР ведут бои на окраинах Красногоровки и Каменки.

На Николаевско-Криворожском участке фронта ВС РФ продолжают сосредотачивать силы и средства. Российские войска вошли в Давыдов Брод, где до того артиллерий и авиацией ВС РФ была полностью уничтожена украинская группировка. На другом участке фронта в районе Великого Артаково россияне в бою опрокинули противника и погнали его на север. Преследуя неприятеля (практически на его плечах), захватили украинскую понтонную переправу через реку Ингулец и затем стремительно вошли в н/п Белая Криница.

На левом фланге ВСО в Днепровском лимане под неусыпным контролем нашей береговой артиллерии и авиации находится отряд боевых катеров ВМСУ, который заметно редеет с каждым днём.

Ситуация на фронте свидетельствует о том, что ВСУ постепенно выдыхаются, и в значительной мере не успевают с подготовкой новых резервов, несмотря на проведение одной волны мобилизации за другой. Сказываются большие потери в рядах украинских военных. Правда Киеву и его западным партнёрам удалось наладить поставку на Украину ГСМ, вооружений, боеприпасов и амуниции – всего, что жертвует Запад агонизирующему укро-нацистскому режиму.