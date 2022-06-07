Прокурор ЗВО Агиев: в спецоперации на Украине участвовали около 600 срочников, все они возвращены

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7 июня 2022, 12:55

Российский военный, MOD Russia / globallookpress.com

В специальной операции на украинской территории принимали участие порядка 600 срочников, все они возвращены. Соответствующую информацию, как передает РИА Новости, озвучил прокурор Западного военного округа Артур Егиев.

«Прокурор Западного военного округа сообщил, что около 600 срочников участвовали в спецоперации, все они возвращены, к ответственности в связи с этим привлечены 12 офицеров», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале агентства.

Ранее сегодня сообщалось, что российская артиллерия уничтожила на Украине самоходку, которую киевской стороне передала Норвегия, и две гаубицы М777 американского производства.