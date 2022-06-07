Минобразования Украины решило исключить из школьной программы «Войну и мир» и другие произведения, воспевающие русскую армию

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7 июня 2022, 12:19

Книги, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Украинское министерство образования решило исключить из школьной программы роман-эпопею Льва Толстого «Война и мир» и другие литературные произведения, в которых воспевается русская армия. Об этом информирует РИА Новости.

«Министерство образования Украины решило исключить из школьной программы роман "Война и мир" и другие произведения, воспевающие русские войска», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале отечественного агентства.

Ранее на текущей неделе заместитель главы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев сделал заявление о том, что все образовательные организации страны исключены из Болонского процесса.