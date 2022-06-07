Минобороны России показало на видео уничтожение скопления украинских танков высокоточными снарядами «Краснополь»

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение скопления украинских танков с помощью высокоточных боеприпасов «Краснополь». Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.
«Минобороны России показало видео уничтожения скопления украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь"», — прокомментировал опубликованные кадры TG-канал.
Как сообщалось ранее во вторник, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что городская застройка Северодонецка очищена от киевских военных. По словам дипломата, боестолкновения идут на окраинах населенного пункта.