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Минобороны России показало на видео уничтожение скопления украинских танков высокоточными снарядами «Краснополь»

, 09:16

Минобороны России показало на видео уничтожение скопления украинских танков высокоточными снарядами «Краснополь»
Военные учения, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтожение скопления украинских танков с помощью высокоточных боеприпасов «Краснополь». Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал РИА Новости.

«Минобороны России показало видео уничтожения скопления украинских танков высокоточными снарядами "Краснополь"», — прокомментировал опубликованные кадры TG-канал.

Как сообщалось ранее во вторник, посол ЛНР в Москве Родион Мирошник указал на то, что городская застройка Северодонецка очищена от киевских военных. По словам дипломата, боестолкновения идут на окраинах населенного пункта.

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