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7 июня 2022, 08:49

Украинские военные, Sandro Maddalena / globallookpress.com

Городская застройка Северодонецка очищена от военных Украины, боестолкновения идут на окраинах населенного пункта. На это, как передает РИА Новости, указал Родион Мирошник, посол Луганской народной республики в Москве.

«Городская застройка Северодонецка очищена от украинских силовиков, бои идут на окраинах города, заявил посол ЛНР в России Мирошник. По его словам, украинские формирования почти полностью выбиты и из промзоны», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что бывший депутат Верховной Рады Илья Кива выступил с прогнозом, согласно которому президент Украины Владимир Зеленский в скором времени сбежит в Великобританию.