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Секретарь Совнацбеза Украины Данилов: журналист Невзоров пока не получил гражданство страны

, 08:31

Секретарь Совнацбеза Украины Данилов: журналист Невзоров пока не получил гражданство страны
Секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов, Volodymyr Tarasovukrinform / globallookpress.com

Российский журналист Александр Невзоров (внесен министерством юстиции РФ в реестр иностранных агентов) пока не получил гражданство Украины. На это, как информирует РИА Новости, указал секретарь украинского Совнацбеза Алексей Данилов.

«Невзоров пока не получил украинское гражданство, а только обратился, чтобы его получить, заявил секретарь СНБО Украины Данилов. Он отметил, что для получения паспорта нужно "пройти определенную процедуру", в том числе отказаться от предыдущего гражданства (на Украине разрешено только одно)», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, Алексей Данилов сделал заявление о том, что «временная потеря территорий не является трагедией» для Украины.

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