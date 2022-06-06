Глава СНБО Данилов: потеря территорий не будет трагедией для Украины

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6 июня 2022, 22:13

Алексей Данилов, секретарь СНБО/ из открытых источников

Руководитель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не расценивает как трагедию для Киева «временную потерю территорий». В разговоре с журналистами Financial Times чиновник допустил дальнейшее отступление ВСУ за Северский Донецк.

«Временная потеря территорий не является трагедией. Трагедией будет потеря страны», — цитирует РИА Новости слова секретаря СНБО.

Силовик подчеркнул, что армия России имеет «преимущество в артиллерии» в Северодонецке и Лисичанске, а украинские войска не могут ответить на её удары с той же силой из-за нехватки оружия.

Только в случае оперативной поставки Западом тяжёлых вооружений, по словам Данилова, поможет Киеву вновь установить контроль над всеми потерянными землями.