Глава СНБО Данилов: потеря территорий не будет трагедией для Украины

Руководитель Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов не расценивает как трагедию для Киева «временную потерю территорий». В разговоре с журналистами Financial Times чиновник допустил дальнейшее отступление ВСУ за Северский Донецк.
«Временная потеря территорий не является трагедией. Трагедией будет потеря страны», — цитирует РИА Новости слова секретаря СНБО.
Силовик подчеркнул, что армия России имеет «преимущество в артиллерии» в Северодонецке и Лисичанске, а украинские войска не могут ответить на её удары с той же силой из-за нехватки оружия.
Только в случае оперативной поставки Западом тяжёлых вооружений, по словам Данилова, поможет Киеву вновь установить контроль над всеми потерянными землями.