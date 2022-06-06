Боевики ВСУ целенаправленно бьют по инфраструктуре столицы ДНР

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6 июня 2022, 20:35

Руководство компании "Воды Донбасса",/ стоп-кадр из видео

Украинские вооружённые формирования наносят целенаправленные удары по инфраструктуре республик Донбасса. Сегодня днём боевики ВСУ обстреляли центральный офис государственного предприятия «Вода Донбасса».

Военкоры уточняют: «Два артиллерийских снаряда калибром 155 мм повредили машинную мастерскую предприятия и ранили троих человек, один из которых получил тяжелое ранение».

Ранее стало известно, что Донецк опять оказался под обстрелом украинской артиллерии. Фиксируются прилёты по разным районам столицы Донецкой Народной Республики. По данным СЦКК, в понедельник, 6 июня, по Донецку выпустили почти 100 снарядов из гаубиц 122 мм, а также 50 ракет из «Градов».