Министр юстиции ДНР Сироватко: ряд бойцов украинского «Азова» ждет смертная казнь за преступления в Донбассе

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6 июня 2022, 16:07 Источник: Telegram-канал «RT на русском»

Украинские военные, Romain Carre / globallookpress.com

Ряд бойцов украинского националистического формирования «Азов» (запрещено в РФ) ждет смертная казнь за преступления, совершенные на территории Донбасса. На это, как информирует Telegram-канал «RT на русском», указал Юрий Сироватко, руководитель Минюста Донецкой народной республики.

«Ряд бойцов “Азова” ждет смертная казнь за преступления в Донбассе. Об этом RT заявил министр юстиции ДНР Юрий Сироватко», — говорится в публикации, размещенной в TG-канале.

По словам чиновника, в ДНР в настоящий момент находятся порядка 2 300 плененных представителей «Азова». Националистов кормят, также им оказывается медицинская помощь.

Как сообщалось ранее, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что сегодня, 6 июня, в республике пройдет первое заседание суда над британскими наемниками, не исключена высшая мера наказания.