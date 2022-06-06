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Российское Минобороны показало на видео уничтоженный силами ПВО в районе Славянска украинский истребитель МиГ-29

, 11:50

Российское Минобороны показало на видео уничтоженный силами ПВО в районе Славянска украинский истребитель МиГ-29
Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Министерство обороны Российской Федерации продемонстрировало на видео уничтоженный силами ПВО в районе города Славянска украинский истребитель МиГ-29. Ролик, предоставленный ведомством, разместил Telegram-канал «RT на русском».

«Минобороны РФ показало кадры с уничтоженным украинским самолетом МиГ-29 в районе Славянска», — прокомментировал опубликованный ролик TG-канал.

Как сообщалось ранее в понедельник, заместитель руководителя министерства иностранных дел Луганской народной республики Анна Сорока сделала заявление о том, что украинские националисты, которых будет судить трибунал в ЛНР, понесут наказание согласно ее законодательству.

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