Российские силы ПВО сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Славянска

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6 июня 2022, 11:16

Учения сил ПВО России, MOD Russia / globallookpress.com

Силы противовоздушной обороны РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе города Славянска, пишет Telegram-канал «RT на русском».

«Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29 в районе Славянска, сообщает Минобороны», — говорится в публикации, появившейся в TG-канале.

В ведомстве также проинформировали, что ВКС РФ уничтожили производственные корпуса кузнечно-механического завода на окраине Лозовой.

Как сообщалось ранее сегодня, заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока указала, что украинских националистов, которых будет судить трибунал в республике, накажут согласно ее законодательству.