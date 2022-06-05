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Украинским болельщикам вместо матча Уэльс-Украина за выход на чемпионат мира по футболу показали интервью с Путиным

, 22:58 Источник: Общественная служба новостей

Украинским болельщикам вместо матча Уэльс-Украина за выход на чемпионат мира по футболу показали интервью с Путиным
Фото: Zamir Usmanov/globallook.com

В воскресенье во время трансляции матча сборных Украины и Уэльса, в котором решалась судьба путевки на чемпионат мира по футболу в Катаре, украинская платформа Oll.tv подверглась хакерской атаке и вместо матча зрители увидели новости российского телевидения, сообщил сайт РБК-Украина.

Болельщикам, в частности, был показан фрагмент интервью президента России Владимира Путина и репортаж из ДНР. Позже платформа Oll.tv принесла зрителям извинения, пояснив, что сервис подвергся хакерской атаке.

Матч закончился поражением украинской сборной 0:1, она не выступит на чемпионате мира в Катаре. 

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