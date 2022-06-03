Главные фавориты на ЧМ–2022 в Катаре - Бразилия, Франция, Англия

Аргументы Недели. Татарстан → Спорт 13+

3 июня 2022, 09:54 Иван КОЛЕВ

Несмотря ни на какие тревожные события, в профессиональном спорте, одно из главных мировых событий, которого все ждут – это чемпионат мира по футболу в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 17 декабря 2022 года. О схеме проведения турнира, подробно говорить нет смысла она пока остается такой же, как и на предыдущих смотринах мирового уровня, и участвовать будут 32 команды.

В настоящий момент СМИ уже известны 29 участников турнира и осталось провести ещё три стыковые встречи. Хотя в апреле уже прошла жеребьевка, но ещё не сыграны матчи Уэльс – Украина (состоится 5 июня), Новая Зеландия – Коста-Рика (14 июня) и Перу – победитель пары ОАЭ – Австралия (14 июня).

Всем известно, что сборная России не попала на главный футбольный турнир, причём не по спортивным моментам. ФИФА и УЕФА отстранила нашу команду, не дав сыграть ей стыковую игру с Польшей. Причем в России. Поэтому теперь даже менее обидным видится автогол, который произошел за семь минут до конца в игре с Хорватией на групповом этапе. Обиднее было бы выиграть группу, продержавшись эти 6-7 минут, попасть чисто по-футбольному на мундиаль, а в итоге в Катар не поехать. А так можно успокаивать себя и тем, что не факт, что прошли бы своих соперников в стыковых матчах (Польшу и Швецию).

Да и вообще, ситуация с нами ещё «цветочки». В конце концов наша команда не всегда попадает на главный турнир, да и многого там от нее не ждут. А вот настоящая сенсация и шок, это то, что в Катар не поедет действующий чемпион Европы, сборная Италии! Футболисты из Апеннин, напомним на первенстве континента на легендарном стадионе «Уэмбли» в серии пенальти обыграли хозяев англичан, которые считались фавориты. А тут такой конфуз. И с кем? В игре с командой Македонии, причем на своем поле! Причём «Скуадра Адзурра» пропускает второй чемпионат мира подряд! Четыре года назад в России, её тоже не было. Такого не случалось с Италией никогда. Воистину футбол далеко не всегда справедлив и предсказуем. За это его и любят во всём мире.

В связи с такой ситуацией основательно изменилось соотношение сил, раскладов и прогнозов у букмекеров. Ранее среди фаворитов, кроме Бразилии, Франции (кэф. 7.0), Англии (9.0), Аргентины и Германии (10.0) числилась и Италия, которая шла выше немцев и аргентинцев (9.0).

Теперь же Италия само собой исчезла из котировок букмекерских контор.

По последним обновлениям главными фаворитами, как российских, так и зарубежных контор по-прежнему называют Бразилию и Францию.

Коэффициенты на их победу 5,5 и 7,0 соответственно. Такой же коэффициент – «семёрка» и у англичан, сообщает портал British Gambler. Они поднялись в рейтинге. Об обидном серебре на Евро уже упоминали. Лишь серия пенальти помешала англичанам взять долгожданный трофей чемпионата Европы, да еще и на своей земле. Нечто подобное мы уже видели: Евро-2016 дома не выиграла сборная Франции, также обидно уступив в финале. На ЧМ-2018 французам не было равных. Ждет ли то же самое Англию? Тем более что у них одна из самых молодых команд, недавно еще и установившая национальный рекорд – 21 матч подряд без поражений без учета серий пенальти. Тем более родоначальники футбола заждались побед. На уровне сборных. После ЧМ-1966 прошло уже более 55 лет. А в последние годы пару раз титул сорвался. Где-то из-за невезения и разгильдяйства, где-то в чем-то закономерно, из-за отсутствия победного опыта.

В пятерку фаворитов также вошли команды Испании и Аргентины. У «красной фурий» - 9.0. У южноамериканцев - 10,0. А вообще у испанцев интересный молодой состав подбирается. После провала на ЧМ-2018, где они в 1/8 по пенальти уступили россиянам, испанцы с новым составом взяли бронзу последнего Евро и продолжают прибавлять. Ну а у аргентинцев, как всегда, надежда на гений Месси и партнеров, хотя Лионелю уже 35 лет. И это его самый последний шанс.

Как всегда, неплохие шансы у Германии (коэффициент 11,0), Бельгии и Нидерландов (по 13,0). Хуже обстоят дела у Криштиану Роналду. Победу Португалии на мундиале в Катаре оценили кэфом 14,00.

Вот, пожалуй, по оценкам букмекеров «великолепная девятка». А дальше большой разрыв. У Дании – коэффициент – 25.00, а следующими идут Уругвай и Хорватия — поставить на любую из этих сборных можно с котировкой 50,0.

Но, пожалуй, главные фавориты трое: англичане, французы, бразильцы. Хотя и немцы есть немцы…

В принципе, то, что наряду с британцами в числе фаворитов называют Францию, вполне логично. Эта команда – действующий чемпион мира. Да и вообще у них шикарный состав, обновление происходит плавно и сплав выросших детей – эмигрантов и так называемых коренных французов дают отличный сплав. Тут что не игрок, то уже звезда мирового уровня: Мбаппе, Погба, Бензема, Гризманн, Конте, Варан… Более двух десятков можно назвать. Бензема вообще должен получить «Золотой мяч» по итогам сезона.

Бразилия – фаворит традиционный. Хотя команда последний раз добивалась успеха на ЧМ-2002 и в Катаре уже будет 20 лет без победного выступления для пентакампеонов. Они вышли на турнир за год до его старта, легко выиграв южноамериканскую зону квалификации. Из 17 матчей бразильцы не победили лишь в трех, а дома за восемь игр пропустили всего один гол. Да и вообще впечатляет разница мячей 40:5. Больше трети этих голов забили Неймар и Ришарлисон.

То же самое касается и Германии. Немцы, независимо от спадов и падений, всегда называются в числе тех, кто способен победить и кто не ставит никаких иных целей.