Зеленский посетил Запорожье, где встретился с военными и эвакуированными из Мариуполя жителями

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, сообщила в воскресенье его пресс-служба. Дата поездки при этом не приводится.
По данным пресс-службы, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных, пообщался с военнослужащими, вручил им награды и ценные подарки.
Как сообщил в своем инстаграме (принадлежит компании Metа, признанной экстремистской, запрещен в России) заместить главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Зеленский встретился также с эвакуированными жителями Мариуполя.
На прошлой неделе президент Украины посетил Харьков — это была его первая поездка за пределы Киевской области со времени начала спецоперации.