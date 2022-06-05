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Зеленский посетил Запорожье, где встретился с военными и эвакуированными из Мариуполя жителями

, 22:08 Источник: ТАСС

Зеленский посетил Запорожье, где встретился с военными и эвакуированными из Мариуполя жителями
Владимир Зеленский во время поездки в Харьков. Фото: Ukrainian Presidential Office/globallook.com

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Запорожскую область, сообщила в воскресенье его пресс-служба. Дата поездки при этом не приводится.

По данным пресс-службы, Зеленский посетил передовые позиции украинских военных, пообщался с военнослужащими, вручил им награды и ценные подарки.

Как сообщил в своем инстаграме (принадлежит компании Metа, признанной экстремистской, запрещен в России) заместить главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, Зеленский встретился также с эвакуированными жителями Мариуполя.

На прошлой неделе президент Украины посетил Харьков — это была его первая поездка за пределы Киевской области со времени начала спецоперации.

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