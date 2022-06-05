Политолог Владимир Брутер предположил, что Польша оккупирует Украину, но без утраты государственности

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5 июня 2022, 13:47 Источник: URA.RU

город Львов, фото: Maria Vashchuk globallookpress.com

Политолог Владимир Брутер назвал два сценария участия Польши в ситуации на Украине. Несколько экспертов выразили мнения, что Польша начинает захватывать украинские территории на Западе страны.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил об этом после заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что польско-украинская граница перестанет существовать.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о внесении в Раду законопроекта об особом статусе для граждан Польши.

По мнению политолога Владимира Брутер, вмешательство Польши в ситуацию на Украине рассматривалось, рассматривается и будет рассматриваться, - сообщает URA.RU.

Эксперт полагает, что закон о наделении граждан Польши особым статусом готовится неслучайно. По словам Брутера, если Польша аннексирует Украину, то три или пять западных областей становятся польскими, Киев потеряет их.

Второй сценарий официально не лишает Киев земель. Политолог считает, что Польша оккупирует Украину, но без утраты государственности. По его словам, Варшава направит туда своих военных, и Украина сохраняется в границах этих пяти областей.

Брутер назвал вмешательство Варшавы запасным планом, чтобы Россия не приблизилась к Польше.

По мнению Марии Захаровой, официального представителя МИД РФ, Зеленский де-факто легализует захват своей страны, законодательно оформляя особый статус польских граждан на украинской территории.