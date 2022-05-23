Захарова: Зеленский де-факто легализует захват своей страны, законодательно оформляя особый статус граждан Польши на Украине

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23 мая 2022, 15:27

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Президент Владимир Зеленский де-факто легализует захват своей страны, законодательно оформляя особый статус польских граждан на украинской территории. Соответствующую точку зрения высказала Мария Захарова, официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации.

Некоторое время назад стало известно, что Зеленский предложил предоставить полякам особый правовой статус. Согласно имеющейся информации, МИД бывшей советской республики разработает документ по аналогии с польским законом о помощи украинцам.

«Зеленский де-факто легализует захват своей страны, оформляя на законодательном уровне особый статус граждан Польши на Украине, заявила Мария Захарова», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале ТАСС.

Как сообщалось ранее сегодня, депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий отметил, что документ об организации трибунала над националистами с металлургического комбината «Азовсталь» в городе Мариуполе может появиться в течение месяца.