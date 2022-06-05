Виталий Кличко сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах Киева

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5 июня 2022, 13:07

Maksim Konstantinov, globallookpress.com

Виталий Кличко в воскресенье, 5 июня, днем сообщил о прогремевших взрывах в Дарницком и Днепровском районах Киева. По информации киевского градоначальника, в столице Украины атакована инфраструктура железных дорог.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в результате пострадал один человек. Жертв нет. На месте работают экстренные службы.

В офисе президента Украины Владимира Зеленского заявили, что от взрывов пострадали объекты украинского оператора железных дорог «Укрзализныци».

Корреспонденты агентства Reuters рассказали о высоком столбе дыма, появившемся после взрывов.

Минобороны РФ в воскресенье, 5 июня, сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Одессой был сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины.