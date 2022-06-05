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Минобороны РФ заявило, что в районе Одессы российские средства ПВО сбили самолет Ан-26 ВС Украины

, 12:52 Источник: Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило, что в районе Одессы российские средства ПВО сбили самолет Ан-26 ВС Украины
MOD Russia, globallookpress.com

Минобороны РФ в воскресенье, 5 июня, сообщило, что российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) под Одессой был сбит самолет военно-транспортной авиации Ан-26 воздушных сил Украины.

По информации российского оборонного ведомства, украинский транспортник перевозил вооружение и военную технику.

В сообщении Минобороны РФ, опубликованном в Телеграм-канале по итогам прошедших суток, уничтожены десять беспилотников в районах населенных пунктов Видрождення, Рясное, Святогорск Донецкой Народной Республики, Кировск, Прудовка, Боровеньки, Варваровка Луганской Народной Республики, Волчий Яр, Большие Проходы Харьковской области, Зазорное Запорожской области.
По информации Минобороны, в районе Березовки Харьковской области уничтожен БПЛА «Байрактар ТБ2».

Российские ВКС также поразили с помощью высокоточных ракет пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. 

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