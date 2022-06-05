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Российские ВКС поразили высокоточными ракетами пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад армии Украины

, 12:50

Российские ВКС поразили высокоточными ракетами пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад армии Украины
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российские ВКС поразили с помощью высокоточных ракет пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад Вооруженных сил Украины. Соответствующую информацию распространило министерство обороны РФ.

В новой сводке, появившейся в Telegram-канале ведомства, указывается, что высокоточными снарядами воздушного базирования в Краматорске, Дружковке и населенном пункте Часов Яр были ликвидированы заводские цеха, в которых ремонтировалась техника киевских подразделений.

«Кроме того, за сутки поражены пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ, а также 6 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники», — также говорится в сводке.

Ранее сегодня сообщалось, что отечественная авиация уничтожила на окраине Киева танки Т-72, которые Украина получила от государств Восточной Европы.

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