ВКС России уничтожили ракетами на окраине Киева танки Т-72, полученные Украиной от стран Восточной Европы

ВКС Российской Федерации уничтожили ракетами на окраине Киева танки Т-72, которые Украина получила от государств Восточной Европы. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.
«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.
Как сообщалось ранее в воскресенье, российский президент Владимир Путин указал, что поставка американских реактивных систем залпового огня украинской стороне по сути ничего не меняет.