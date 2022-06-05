ВКС России уничтожили ракетами на окраине Киева танки Т-72, полученные Украиной от стран Восточной Европы

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5 июня 2022, 12:31

Самолеты ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

ВКС Российской Федерации уничтожили ракетами на окраине Киева танки Т-72, которые Украина получила от государств Восточной Европы. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия», — говорится в сводке, появившейся в Telegram-канале Минобороны.

Как сообщалось ранее в воскресенье, российский президент Владимир Путин указал, что поставка американских реактивных систем залпового огня украинской стороне по сути ничего не меняет.