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Владимир Путин: поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет, Киев просто восполняет потери

, 11:54

Владимир Путин: поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет, Киев просто восполняет потери
Американская военная техника, AFLO / globallookpress.com

Поставка американских реактивных систем залпового огня украинской стороне по сути ничего не меняет, Киев просто восполняет свои потери. На это, как передает ТАСС, указал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Поставка американских РСЗО Украине по сути ничего не меняет: у Киева и раньше были ракеты такой дальности, и они просто восполняют потери, сказал Путин», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале информационного агентства.

По словам российского лидера, до начала специальной операции Москвы на вооружении украинской армии находились 515 РСЗО. Из них удалось уничтожить 380, однако часть систем была восстановлена, взята из запасов.

Как сообщалось ранее сегодня, Владимир Путин отметил, что РФ будет бить по тем объектам, которые пока не трогает, если Запад станет поставлять Киеву ракеты большей дальности.

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