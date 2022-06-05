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Аргументы Недели Политика 13+

Путин: если Запад станет поставлять Украине ракеты большей дальности, РФ будет бить по тем объектам, которые пока не трогает

, 11:35

Путин: если Запад станет поставлять Украине ракеты большей дальности, РФ будет бить по тем объектам, которые пока не трогает
Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Если Запад станет поставлять Украине ракеты большей дальности, Российская Федерация будет бить по тем объектам, которые пока не трогает. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Владимир Путин.

«Если Запад станет поставлять Киеву ракеты большей дальности, РФ будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает, заявил Путин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил видео уничтожения в городе Лисичанске полученных украинской стороной американских гаубиц М777.

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