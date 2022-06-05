Путин: если Запад станет поставлять Украине ракеты большей дальности, РФ будет бить по тем объектам, которые пока не трогает

Аргументы Недели → Политика 13+

5 июня 2022, 11:35

Президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Если Запад станет поставлять Украине ракеты большей дальности, Российская Федерация будет бить по тем объектам, которые пока не трогает. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил президент Владимир Путин.

«Если Запад станет поставлять Киеву ракеты большей дальности, РФ будет делать выводы и наносить удары по тем объектам, которые пока не трогает, заявил Путин», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале информационного агентства.

Ранее в воскресенье сообщалось, что руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров выложил видео уничтожения в городе Лисичанске полученных украинской стороной американских гаубиц М777.