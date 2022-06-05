Кадыров опубликовал видео уничтожения в Лисичанске поставленных Украине американских гаубиц М777

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5 июня 2022, 11:21

Гаубицы M777, Staff Sgt. Royce Dorman / globallookpress.com

Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал видео уничтожения в городе Лисичанске поставленных Украине американских гаубиц М777. Данный ролик появился в Telegram-канале политического деятеля.

«Я вам уже рассказывал про уничтоженные нами американские орудия М777 в Лисичанске. Прилагаю видеодоказательства. Нацики наивно полагали, что если отогнать гаубицы после обстрела в складские помещения, то можно избежать их обнаружения нашими дронами», — прокомментировал Кадыров выложенные кадры.

Ранее сегодня российское министерство обороны проинформировало, что самоходные артиллерийские установки «Пион» ликвидировали огневые позиции и наблюдательные посты Вооруженных сил Украины в лесном массиве.