Минобороны России: самоходки «Пион» уничтожили огневые позиции и наблюдательные посты войск Украины в лесном массиве

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5 июня 2022, 10:48

Стрельба из САУ «Пион», MOD Russia / globallookpress.com

Российские самоходные артиллерийские установки «Пион» уничтожили огневые позиции и наблюдательные посты Вооруженных сил Украины в лесном массиве. Об этом проинформировало министерство обороны РФ.

На официальной странице ведомства во «ВКонтакте» появилось видео, на котором запечатлена боевая работа расчетов самоходок.

«Артиллеристы уничтожили оборудованные огневые позиции и наблюдательные посты ВСУ, размещенные в лесном массиве. Наведение артиллерии вели беспилотники», — прокомментировали выложенный ролик в Минобороны.

Ранее в воскресенье сообщалось, что колумнист издания The New York Times Росс Даутхэт высказал точку зрения, согласно которой американская сторона должна перестать накачивать Украину оружием и подумать над более разумной стратегией урегулирования.