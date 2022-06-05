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5 июня 2022, 09:54

Украинские военные, Vladyslav Musiienko / globallookpress.com

США должны перестать накачивать Украину оружием и подумать над более разумной стратегией урегулирования. Соответствующую точку зрения, как информирует ТАСС, высказал автор американского издания The New York Times Росс Даутхэт.

«Соединенные Штаты в сложившейся ситуации вокруг Украины должны перестать накачивать Киев оружием и деньгами и подумать над более разумной стратегией урегулирования конфликта. Об этом рассказал в своей статье для газеты The New York Times колумнист издания Росс Даутхэт», — говорится в публикации, появившейся в Telegram-канале российского агентства.

Как сообщалось ранее в воскресенье, Народная милиция ДНР заявила, что украинские войска уничтожили с помощью минометов, систем «Град» и «Ураган» Шахту имени Челюскинцев на территории Донецка.