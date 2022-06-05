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НМ ДНР: войска Украины уничтожили с помощью минометов, «Градов» и «Ураганов» Шахту имени Челюскинцев в Донецке

, 09:38

НМ ДНР: войска Украины уничтожили с помощью минометов, «Градов» и «Ураганов» Шахту имени Челюскинцев в Донецке
Украинские военные, Sergii Kharchenko / globallookpress.com

Украинские войска уничтожили с помощью минометов, систем «Град» и «Ураган» Шахту имени Челюскинцев на территории Донецка. Об этом проинформировала Народная милиция ДНР.

«Украина — это государство-террорист, тут на Донбассе другого названия для нее нет. Шахта имени Челюскинцев была уничтожена украинскими националистами, били из минометов, “Градов” и “Ураганов”», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале Народной милиции.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в распоряжении издания El Pais оказались сведения, согласно которым Мадрид готов поставить киевской стороне тяжелое вооружение, в том числе танки и зенитные ракеты.

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