Российская авиация в ходе воздушного боя в районе Славянска сбила украинский истребитель МиГ-29

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5 июня 2022, 13:09

Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская авиация во время воздушного боя, произошедшего в районе города Славянска, сбила украинский истребитель МиГ-29. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в результате авиационных ударов были уничтожены свыше 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российские ВКС поразили с помощью высокоточных ракет пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинской армии.