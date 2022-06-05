Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Яндекс Дзен

Яндекс Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели В мире 13+

Российская авиация в ходе воздушного боя в районе Славянска сбила украинский истребитель МиГ-29

, 13:09

Российская авиация в ходе воздушного боя в районе Славянска сбила украинский истребитель МиГ-29
Самолет ВКС РФ, MOD Russia / globallookpress.com

Российская авиация во время воздушного боя, произошедшего в районе города Славянска, сбила украинский истребитель МиГ-29. Соответствующую информацию предоставило министерство обороны РФ.

«В ходе воздушного боя в районе населенного пункта Славянск Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины», — говорится в сводке, размещенной в Telegram-канале Минобороны.

Также в ведомстве отметили, что в результате авиационных ударов были уничтожены свыше 350 националистов, 10 танков и бронеавтомобилей.

Ранее в воскресенье сообщалось, что российские ВКС поразили с помощью высокоточных ракет пункты управления 81-й и 95-й десантно-штурмовых бригад украинской армии.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Telegram

Политика

Политика

Военный стратег Минобороны Австрии Райснер: решение по поставкам тяжелого вооружения Украине было принято слишком поздно

Военный стратег министерства обороны Австрии полковник Маркус Райснер, в беседе с Welt, высказал мнение, что решение по поставкам тяжелого вооружения Украине было принято слишком поздно, это серьезный просчет «и поэтому теперь тяжелые вооружения больше не могут вовремя доставляться на место» на территорию Украины.

В мире